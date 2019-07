Margus Mulla Saaremaa alevikud

Mulda inspireerisid doktor Edward Laane, Märt Kõlli ja kunstnik Navitrolla, kelle pildid on üleval haigla polikliiniku seintel. Nii haigla töötajad kui ka fotode autor on veendunud, et hea energiaga pildid tervendavad, mõjudes hästi nii tervisele kui ka üldse enesetundele. Mulla sõnul ei ole tema näituse puhul tegemist kunstiga, vaid faktide ja hetkedega.

Droonifotod haigla valgetel seintel näitavad Saaremaa looduse ja meie alevike arhitektuuri ilu. Need panevad nuputama, millises maakonna paigas mingi pilt tehtud on. Kusjuures seda ära arvata pole üldse mitte lihtne, sest harjumuspärane vaade on hoopis teistsugune kui droonipilt.

Muld rääkis, et see kolmas dimensioon, mida me igapäevaselt ei näe, annab ajule päris palju tööd. “Haiglasse tullakse küll abi saama ja tavaliselt mitte kõige paremas tujus, aga kui sa suudad mingil hetkel oma mõtted ümber lülitada muule tegevusele, läheb valu väiksemaks.”

Muld kinkis haiglale ka ühe lillefoto. “Ma teen ettepaneku – see ei pruugi küll läbi minna – aga kui teeksite haiglasse näituse lilledest. Et haigla seintel ja koridorides oleksid kaunid lilled. See annab juurde särtsu, erksust ja positiivsust.”

Haigla sihtasutuse nõukogu esimees Kalle Laanet rõhutas näituse avamisel, et haigla pole kindlasti mitte kinnine asutus. “Haigla ei ole kõigest steriilne ehitis, kus näeb ainult ühevärviliste kitlitega arste. See on osa meie igapäevaelust. See, et Navitrolla ja Marguse näitused on leidnud koha Kuressaare haiglas, näitab, et keskkond ja inimeste mõttemaailm on muutunud. Olulised ei ole ainult patsiendid, vaid ka arstid ja personal, kes siin igapäevaselt töötavad. Sellised pildid seintel aitavad rutiinist välja tulla,” rääkis ta.