KÜLAVAHELOOD Karja mõisateatri esietendus "Pink päikesepaistel" teenis vägeva aplausi

APLAUS ON KÕLANUD. Publiku tänu võtavad vastu näitlejad Harald Tõru, Elle Lepp, Virgo Neemre ja lavastaja Krista Neemre.

Märtsikuu, teatrikuu läks nii mööda, et saates Külavahelood ei olegi me külateatritest rääkinud, kuigi märtsi lõpus, 28. kuupäeval toimus Salme rahvamajas esietendus. Publik nautis Salme vallateatri esituses näitemängu "Leskede kadunud maailm." Saarte Hääles on selle lavastuse kohta positiivne retsensioon juba ilmunud.