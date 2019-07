Viimastel nädalatel on ilmataat jaganud nii vihma kui päikesepaistet. Kuna suvi on üürike, tuleb päikeselistest päevadest võtta, mis võimalik. Seda aga tasub teha ettevaatlikult. Päikesepõletusest ja päikesepistest on kuulnud ilmselt igaüks, aga kuidas mõista seda, kui keegi ütleb, et tal on päikeseallergia?