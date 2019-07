Aavik ja Mälk saavad kodumulda

Johannes Aavik koos abikaasa Aleksandra ja tütre Silviaga sängitatakse Kudjape kalmistule ning August Mälk koos abikaasa Leiniga Kihelkonna kalmistule. Kõik nad puhkavad praegu Stockholmi Metsakalmistul.

Aavikute haudade eest on seni hoolitsenud Paul Laan Rootsis asuva Eesti Keele Instituudi nimel, Mälkude hauaplatside eest on aga hoolt kandnud kirjanik Enn Nõu. Tema oligi see, kes 2017. aasta sügisel Karl Ristikivi ümbermatmise ajal küsis, kas Mälk ja Aavik jäävad siis võõrsile.

Ümbermatmise üks korraldajaid, Maria Mägi-Rohtmets rääkis, et tänaseks on asjad nii kaugel, et kõik ümbermatmiseks vajalikud kooskõlastused on olemas. Oma nõusoleku on andnud August Mälgu järeltulijad, kelle kinnitusel on Kihelkonna kalmistul olemas ka vaba ruum Mälgu vanemate ja vanema venna hauaplatsi kõrval.

Ettevõtmist toetab Johannes Aaviku selts ja see oleks kergenduseks seltsi auliikmele, peagi 91-aastaseks saavale Paul Laanile. Mägi-Rohtmets märkis, et juriidiliselt on ümbermatmiseks vajalik Laani nõusolek, mis on olemas. Kahjuks pole õnnestunud kontakti saada Aaviku ainsa teadaoleva järeltulija, tütrepoja Martin Ziegleriga. Eetilise rahulolu huvides tehakse siiski veel katseid välissaatkondade abiga tema kohta mingitki teavet saada. Aavikud sängitatakse Kudjape kalmistul Johannese vanemate kõrvale.