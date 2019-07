Jahindusnõukogus jäi lahtiseks põdra küttimismaht

Jahindusnõukogu esimees Olev Etverk ütles Saarte Häälele, et punahirve küttimismahuks on eeloleval jahihooajal 1700 looma ehk sama palju kui möödunud hooajal. Metskitse laskekohustus on 2300 isendit. Etverk lisas, et mõlema liigi puhul langesid keskkonnaagentuuri soovitus ja jahimeeste ettepanek kokku. "Jahiseltsid lähtusid keskkonnagentuuri ettepanekust ja jagasid küttimismahu jahiseltside kaupa ära, küttimiskohustus on neil praeguseks juba teada," selgitas ta.