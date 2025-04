Valla tugiteenuste osakonda asub juhtima Kaido Rosin

"Olen kokku puutunud kõigi osakonna valdkondadega ning usun, et mul on seeläbi piisavalt kogemusi ja kompetentsi, et sellel ametikohal edukalt hakkama saada. Minu jaoks on tegemist ka väga sobiliku ajaga järgmiseks sammuks avalikus teenistuses ja uueks ambitsioonikaks väljakutseks," põhjendas Rosin kandideerimist. Ta lisas, et ametikoht võimaldab tal olla ka rohkem Saaremaal.