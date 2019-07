Reisijad jäid Soelale lõksu

Triigi sadama direktori Mati Põllu sõnul ei saanud inimesed parvlaevalt Soela maha, sest laeva ramp ei avanenud. "Reisijad olid laeval kinni umbes kahe tunni ringis. Midagi hullu polnud, aga inimesed olid lihtsalt närvilised, mis sel juhul on ka õigustatud," rääkis Mati Põld. Ta lisas, et kogu laevaatribuutika on elektroonika peale viidud ja ilma elektrita ei saa sellises olukorras autosid maha laadida.