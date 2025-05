Saare Wind Energy juhatuse liige Kuido Kartau rääkis, et meretuulepargi ehitamine sõltub osaliselt Eesti-Läti neljandast elektriühendusest, mida arendab Elering. Tuulikuparki ilma võrku ühendamiseta teha ei saa. „Elering on täna öelnud, et nende võrk võiks valmis olla 2033 aastal. Me näeme, et nad võiksid saada valmis ka 2031 aastal,” sõnas Kartau. „Kui me ehitame meretuulepargi maksimaalse kiirusega, valmib see 2031 aastal, võib olla isegi 2030 aastal. Kuna Elering räägib praegu ikkagi 2033 aastast, siis me liigime edasi mitte päris maksimaalse kiirusega vaid nii nagu on mõistlik liikuda.”