VIDEO: Thule Kojas näeb maadeavastaja Pythease teekonda Saaremaale

Saaremaal on avatud uus alternatiivajaloomuuseum Thule Koda, mille ekspositsioonid tutvustavad Saaremaa maailmaloolist rolli Ultima Thulena. Vana-Kreeka maadeavastaja Pythease müütilisele reisile saab kaasa elada erinevate ekspositsioonide ja mängude kaudu. Väljapanekud on humoorikas ja pisut eneseiroonilises võtmes ning nende moto on: „Ära usu kõike, mida sulle näidatakse!”