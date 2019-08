Vähipüügirikkumisi on juba tuvastatud

Kuigi vähiload on Saaremaal kuum kaup, tükib ikka palju mandrirahvast augustikuus saarele vähipüüki harrastama. "Eks see suvine Saaremaa on see, mis tõmbab. Kui sinna juurde juhtub puhkus olema augustis ja võimalus vähipüüki teha, siis ma usun, et need kõik asjad kokku ongi põhjuseks, miks tullakse pigem Saaremaale. Paljude arvates on meil siin vähki rohkem kui mandril, kuigi see ei pruugi tõele vastata. Lisaks on meie jõgedes ka katkuhaigeid vähke ja signaalvähki. Aga ju siis Saaremaa tõmbab inimesi," nentis Jaak Haamer.