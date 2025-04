Kuressaares avatakse Juhan Peegli büst

Ettevõtmise taga on MTÜ Juhan ning tulevik, kelle eestvedamisel avati eelmisel aastal ka skulptuur Juhan Peegli lapsepõlveradadel Tornimäel. Büst otsustati paigutada aga Kuressaare Kultuurikeskusesse, et austada Juhan Peegli seoseid Saaremaa pealinnaga.

„Juhan Peegel alustas oma ajakirjanikuteed just Kuressaares. Oma mälestustes on ta meenutanud soojalt aega, mil töötas ajalehes Meie Maa ning ta on ka Saaremaa Ühisgümnaasiumi vilistlane. Seetõttu on eriti sümboolne, et tema mälestust jäädvustatakse siin,“ sõnas Saaremaa abivallavanem Koit Voojärv.