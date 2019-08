Võrkpallur Siim Ennemuist riputab ketsid varna

"Tervis ei pidanud vastu ja sel hooajal ma kindlasti ei mängi, kuid ei tea, mis tulevik toob," rääkis Ennemuist. "Põlv ei ole enam see, mis ta võiks olla ja tean, et ta ei pea hooaega vastu. Nii otsustasin hakata oma ambitsioone pigem kusagil mujal realiseerima, kui võrkpalliplatsi peal."

Mängumehe sõnul ei tulnud selline otsust raskelt, sest see on paratamatus ja ei ole paraku midagi teha. Uue väljakutse leidis ta Eesti kaitsetööstusettevõttes Milrem Robotics.

"Võrkpalluri karjäärist on tavaellu kaasa võtta meeletult palju mälestusi ja palju sõpru," märkis Siim Ennemuist. "Ainuke, mis jääb kripeldama, et ei käinud välismaal, aga sellist ambitsiooni ma endale ei seadnud. Seepärast võib arvata, et saan oma võrkpalliaastatega rahul olla. Parimat saavutust on siiski raske öelda, aga äkki koondisesse jõudmine."