SPORT Korvpallikohtunik Madis Allik koduvilet ei lase

“Mingid eeldused võiksid selles ametis ikkagi olla ja peab olema kindlat tüüpi inimene,” selgitab Madis Allik korvpallikohtuniku olemust. “Sul peab olema suhteliselt paks nahk, sa pead suutma enesega tööd teha ja tehtut analüüsida. Sa ei saa võtta mänguajal või hiljem öeldud ükskõik mis ütlemisi sinu vastu isiklikult. Kui sa nende asjadega hakkama saad, siis on mingi alus juba olemas. On olnud palju kohtunikke, kes ei ole suutnud kriitikaga toime tulla, ja siis nad lõpetavad ära.”

Madise sõnul on korvpallikohtunikuna tegutsemine teinud temast meeletult tugeva inimese ning sellega omandatud oskused on kõik vajalikud ka ärimaailmas ja elus üldse. Tihti tuleb teha kiireid otsuseid ja endale kindlaks jääda ning see on kümme korda parem kui otsustamatus.