Saare maakonna meistrivõistlused avamerepurjetamises

Õhtuks suunduti Abrukale, et seal akusid laadida ja valmistuda laupäevaseks ümber saare sõiduks.

Paraku tegi ilm oma korrektuurid – laupäeva hommik tervitas vaikuse ja peegelsileda merega. Starti lükkasime edasi koguni kaks korda, lootes kasvõi väikest tuuleiili, kuid see jäi tulemata. Lõpuks tuli vastu võtta otsus teine etapp ära jätta ja igaüks suundus kodusadama poole omas tempos.

Kõik tulemused on leitavad SIIT .

Tänavune karikasari koosneb kaheteistkümnest üle Eesti toimuvast ORC avamerepurjetamise osavõistlusest. Kaks võistlussarja etappi – Abruka regatt ja Ruhnu regatt – purjetatakse Saaremaal. Lisaks võib iga paat võistlussarja punktiarvestusse lisada oma tulemused kuni kahelt välisvõistluselt. Kuivõrd karikasarja etappide nimistusse said kõik Eesti jahtklubid määrata oma kohalikke võistlusi, siis osad etappide kuupäevad kattuvad ja praktiliselt on maksimaalselt võimalik võistkondadel osaleda kuni kaheksal kohalikul karikasarja etapil. See annab võimaluse karikasarjas kõrget kohta püüda nii üksikutel tiitlivõistlustel osalevatel tippvõistkondadel kui ka kohalikel regattidel sõitvatel aktiivsetel tiimidel.