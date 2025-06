FC Kuressaare maikuu parim mängija on Sten Patrick Prunn

Kuu parima tiitel tuli Sten Patrick Prunnile meeldiva tunnustusena. „Hea tunne on, muidugi saada seda tunnustust. Kui palju tööd teha, siis see hakkab lõpuks ka välja paistma. Usun, et mida rohkem vaeva näed, analüüsid mänge ja annad trennis endast maksimumi, seda enam tulevad ka tulemused,“ rääkis Prunn. „Viimase kuu mängud olid päris okeid, aga kaitsetöös on veel ruumi parandamiseks – sellega pean kindlasti edasi vaeva nägema.“

Ka abitreener Karl-Sander Eensoo hindas Prunni esitusi kõrgelt, tuues esile tema rolli nii kaitses kui ka rünnakul. „Ta on viimasel ajal väga hästi mänginud ja teinud suure arengusammu. Kindel mängija, kes on kaitses tugevamaks muutunud ja aitab meid ka rünnakul – ja just ründefaasis on meil rohkem jõudu vaja. See, et ta sai ka U21 koondise kutse, näitab selgelt, et tema arengut on märganud ka koondise treenerid. See on talle oluline tunnustus ja meile märk, et liigume temaga õiges suunas,“ kommenteeris Eensoo.