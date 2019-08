Vald hakkab kalmistute andmeid digiteerima

Saaremaa Halduse juhataja Ainer Tiitsoni sõnul on tegu pikaajalisema projektiga. Kuue kalmistu andmed on tänaseks juba ka digiteeritud (Kudjape ja endise Kaarma valla piirkonna kalmistud), kuid suurem töö seisab veel ees, sest vallas on kokku 32 surnuaeda.