Lemmikloomapood 4Käppa laiendas tegevust

4Käpa teine pood tegutseb Kuressaares Kihelkonna mnt Mini-Rimi majas. Ehkki uksed on juba lahti ja kliendid käivad uudistamas, on pidulikum avamine täna kella 14 ajal, kui kõiki praegusi ja uusi kliente oodatakse tordile.

Poe omanik ja perenaine Elo Paur tõdes, et tegevuse laiendamise peale on ta mõelnud juba mõnda aega. Esiti plaanis ta teise poe avada alles rajatavas WOW keskuses, kuid siis pidanuks ta veel terve aasta ootama, mil keskus valmis saab. Samas leidis ta nüüd avarad ruumid just Mini-Rimi majas, seega ei jäänud ta tulevat aastat ootama.

Seda enam, et hobutarvikud ei mahtunudki tegelikult 4Käpa Auriga poodi ära. Siin on neile aga ruumi laialt. "Võtsime juba veebruaris sisse hobuste ja ratsanike kauba, aga meie Auriga pood on nii pisike, et seal olime otsapidi juba uksest väljas," selgitas Paur.

Uues poes on oma ruum ka selleks, et tulevikus avada koerte ilusalong. "Sisseseade on veel puudu ja ootame groomereid (karvahooldajad – toim)," tähendas ta.

Eile hommikul käis poes hoogne kauba väljasättimine, samuti oli osa mööblistki veel kokku panemata, kuid poe uksed olid avatud ning üksteise järel astus ka kliente sisse. Uut kaupa on perenaise sõnul lettidele lisandumas ilmselt kuni septembri lõpuni. Kuna otsus teine pood avada sündis kiiresti, ei olnud päris kõik tarnijad kohe paugupealt valmis. "Riiulites on seega veel auke, aga need saavad täidetud augustis-septembris," kinnitas ta.