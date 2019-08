Saarlased pole R-kioskist ühtegi senti küsinud

Kuressaare südalinnas Ferrumi kaubanduskeskuses asuva R-kioski perenaine Eve Muul tunnistas, et silt sularaha väljastamise võimaluse kohta riputati küll umbes nädal tagasi kioskisse üles, kuid inimesed selle vastu seni huvi tundnud ei ole.

Tõsi, otseselt ei paista selleks ka vajadust olevat, kui teisel pool seina asub nagunii Swedbanki pangaautomaat. "Oleme näinud ühe korra õppevideot, aga see on ka kogu kokkupuude sellega," muheles Muul. "Meil pole see sularaha väljavõtmine kassast kuigi mõistlik, sest automaat on ju siinsamas. Kahtlen, kas see üldse meil käima läheb," oli ta skeptiline.

Muul arvas veel, et kassa juures oleva sildi miinuseks on vahest see, et see on eestikeelne, ent kohalik inimene teab ju nagunii, kust sularaha saab. "Oleks ta inglise keeles, siis mõistaks seda mõni turist, kes ei hakka automaati otsima. Tema võib-olla kasutaks seda," arutles Muul.

Tema usub, et R-kioski poolt ongi see ilmselt rohkem sedapidi mõeldud, sest kioskeid on üle Eesti ju sadakond. "Väiksemates, kaugemates kohtades, kus sularaha kättesaadavus võib olla probleem… see on ilmselt selle jaoks loodud. Aga kuna meil on üks kassasüsteem, siis ongi nii, et kui võimaldame ühele, siis võimaldame ka teistele."

Swedbank teatas mõned päevad tagasi, et hakkas R-kioskitest sularaha väljastama. Panga pressiesindaja Jane-Liina Liivi sõnul on tegemist kiirelt kasvava teenusega, millega liitub lähikuudel veel poekette.

Korraga saab välja võtta minimaalselt viis ja maksimaalselt sada eurot. Nende vahele jääv summa muutub viieeurose sammuga ehk välja saab võtta 10, 15 ja 20 eurot. Sularaha väljavõtmiseks on vajalik vähemalt 1-eurone ostusumma, mis tasutakse pangakaardiga.

Kassast sularaha väljavõtmine sarnaneb tavalise sularahaautomaadi kasutamisega: klient ütleb kassas enne ostude eest tasumist teenindajale sularahana väljavõetava summa ja sisestab makseterminali oma pangakaardi PIN-koodi. Seejärel maksab teenindaja soovitud summa kioski kassast välja ja see võetakse kliendi pangakontolt maha.

Teenust saavad kasutada kõik Swedbanki kliendid ning teiste Eesti ja välismaa pankade kliendid, kui nende kodupank pole sarnaseid tehinguid keelanud. Sularaha väljavõtmisel lisandub teenustasu 36 senti.