FC Kuressaare uus peatreener on lätlane Kalašnikovs

"Kuna meie esindusmeeskonna enamus mängijaid baseerub Tallinnas ja Saaremaal on mehi vähe, siis ei ole õige, kui peatreener ei osale treeninguprotsessis ega näe mängijaid," selgitas FC Kuressaare tegevjuht Mario Pruul , kelle hinnangul on niimoodi keeruline asju toimima panna.

"Kuna meie meeskonnaga on liitunud palju uusi noori mängumehi, siis peab peatreener suutma neid suunata. Et Tallinna gruppi treenival Sander Lahel pole selles osas veel piisavalt teadmisi, peab seda tegema kogenud mees."

Mario Pruul põhjendas Dmitrijs Kalašnikovsi valimist asjaoluga, et lätlane pani Narva Transi korralikult mängima, nende kaitse oli paigas ja tulemused korralikud. "Meeskonnal on ees tähtis faas, Kalašnikovs on kogemustega ning usume ja usaldame teda, et ka järgmisel aastal mängime Premium-liigas," lausus Pruul.