Liina Kolk purjetas end pronksile

Liina Kolk (fotol) ütles, et tal õnnestus oma kontole saada kolm sõiduvõitu ja lisaks kolm sõitu lõpetada teisel positsioonil.

“Olen ise tulemusega väga rahul,” lausus ta. “Läksin viimasele võistluspäevale vastu küll teiselt kohalt, kuid olen siiski rõõmus, et vaatamata inglaste tiimi suurele survele õnnestus kolmandale poodiumikohale püsima jääda.”

Liina Kolgi sõnul õnnestusid tal hästi just tugevama tuulega sõidud, kuid heameelt tegi see, et ta suutis ka vaiksemates oludes võrdväärselt konkureerida.