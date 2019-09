Lapsevanem soovib Smuuli tänavale künniseid

"Tänase liikluskoormuse tõttu oleks hädavajalik paigaldada lasteaiaesist läbivale Smuuli tänava lõigule liikluskiirust ohjeldavad künnised," kirjutab lapsevanem Rainer Paenurk oma pöördumises Saaremaa vallavalitsusele. Tema sõnul oleksid künnised vajalikud Tooma poe poolt tulles vahetult enne Kingu tänavat ja Tallinna tänava poolt tulles vahetult pärast Traktori tänavat. "Iga päev valitseb seal reaalne oht õnnetuse toimumiseks," kinnitab ta.

Saarte Häälele selgitas Paenurk, et tema arvamus põhineb nii tema oma kui ma mitme teise lapsevanema kogemusel.

Paenurga hinnangul on Ristiku lasteaia esine ülekäik vaat et kõige ohtlikum Kuressaares, kuna sealsel suurel tänaval liigub palju lasteaia- ja koolilapsi. Lisaks tõi ta välja, et liikluse muudab ohtlikuks Tallinna tänava poole sõitjaid pimestav hommikupäike. "Autojuhil ei ole ootamatusteks just ülemäära reageerimisaega," selgitas Paenurk.

Ristiku lasteaia juures tänavale ehitatud pikk parkimistasku ei ole tema sõnul lahendus. "See ei vähenda sõidukite kiirust ja teepoolsest küljest väljudes on ikkagi vahe tänaval sõitvate autodega väike," rääkis Paenurk. Lapsed on tema sõnul tihtilugu ettearvamatud. Näiteks tahavad nad teatud eas hirmsasti ise hakkama saada ja siis ei anna endale aru, et näiteks sõidutee on väravast väljudes ohtlikult lähedal. Samuti toob osa lapsevanemaid lasteaeda korraga mitu last, mistõttu peaks ümbrus olema eriti ohutu.

Paenurk on enda sõnul rääkinud nii lasteaia juhtkonna, lapsevanemate kui ka vallaesindajaga. Kõik on tema mõttega päri olnud. Lapsevanematel on Paenurga sõnul pea igaühel rääkida mõni seik, mis kõnealusel teelõigul juhtunud.