Vaimupuudega inimesed hakkavad elama korterites

Ostetud korterid asuvad Smuuli 5, Smuuli 7 ja Aia 66 / Kihelkonna mnt 1 majas. Korterid on nelja- ja viietoalised. Ettevõte on teinud ka hanke korterite kohandamiseks erivajadustega inimestele.

AS-i Hoolekandeteenused kinnisvaradirektor Karl Mänd kinnitas Saarte Häälele, et korteritesse asuvad elama sarnase toetusvajadusega inimesed, nagu elavad Ruubi Kodus. "Päevasel ajal on neil abiks tegevusjuhendaja, kes abistab näiteks töö leidmisel või vaba aja mõtestatud sisustamisel," selgitas Mänd.

Igal inimesel on oma magamistuba, lisaks on korteris ühine elutuba. Kokku on kaks 4-toalist korterit, kus mõlemas hakkab elama kolm inimest ja üks 5-toaline korter, kus elab neli inimest



Smuuli 5 korteriühistu esindaja Janek Lember ütles, et nad on kursis Hoolekandeteenuste ostuga. Esimesed kokkupuuted uue omanikuga on olnud nukravõitu, kuna ettevõttele on saadetud ühistu poolt teenuste arveid ning on saadetud ka kirju, kuid arveid pole makstud ega antud ka selgitusi.

Seda, et korterisse tulevad elama vaimupuudega inimesed, Lember ei teadnud. "Eks siis saame kuulda-näha, mis toimuma hakkab," ütles Lember, viidates, et reeglid kehtivad kõigile ühtemoodi.

Aia 66 / Kihelkonna mnt 1 ühistu esindaja Marek Raud kuulis ühe korteri uuest omanikust enda sõnul alles paar päeva tagasi, omaniku plaanidest pole keegi rääkinud. Saarte Hääle käest võimalikest arengutest kuuldes arvas Raud, et kortermajadesse selliste korterite ostmine on pisut kummaline.

Karl Männi sõnul tulenes korterite ostmise vajadus sellest, et Ruubi Kodus on kohti vaid 10, kuid Saaremaa vallas on neid vaja poole rohkem. Nüüdse ostuga tuleb kokku täpselt 10 kogukonnas elamise kohta, mis on hetkel Saaremaa vallas puudu.

Mänd lisas, et ettevõte otsib jätkuvalt parimat asukohta ööpäevaringse teenusega kortermajale. Tingimuseks oleks Kuressaare kesklinnast lühikese jalutuskäigu kaugusele jäämine. "Asukoht on oluline, et tulevased elanikud pääseksid arsti juurde, poodi, apteeki või kultuurisündmusele," selgitas ta ja lisas, et loodetavasti saab see maja leitud juba sügisel. Hoolekandeteenustel on üle Eesti 70 taolist korterit ja seitse eramut, kus kokku elab ligi 315 psüühilise erivajadusega inimest.