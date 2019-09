Sandla Puit saare edukaim ehitusmaterjalitootja

Novara OÜ on paigutunud 63. kohale. Nende müügitulu oli 8,5 miljonit, kasum ca 328 000 eurot. Edetabelis on ka Saare Erek, kelle päralt on 90. koht. Saare Ereki müügitulu oli Äripäeva andmeil 6 miljonit eurot, kasumireal on aga mõnevõrra miinust – 150 000 eurot.