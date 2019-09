Kaie Rõõm-Laanet suundus Saaremaa Lihatööstuse juhatusse

Naisjuhti ei ole lihatööstusel kunagi varem olnud. Ehkki valdkond on Rõõm-Laaneti jaoks uus ja võib ta enda sõnul tulla mõningase üllatusena, on tal juhtimiskogemust juba 1996. aastast, mil ta alustas tööd Euromaja tegevdirektorina. Varem on Kaie Rõõm-Laanet töötanud ka reisibüroo WRIS nõukogu esimehena, Kadi raadio tegevdirektorina ja Oma Saare vastutava väljaandjana.