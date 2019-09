LUGEJA KÜSIB: Kuidas saada puudega lapsele hädavajalik lift?

Elan kortermajas ja kasvatan puudega last, keda pean trepist süles üles-alla tassima. Kuna olen oma seljale sellega liiga teinud, käin taastusravis. Meie majja lifti paigaldamiseks on vaja korteriühistu nõusolekut, seda mul aga ei ole. Olen korduvalt pöördunud abi saamiseks vallavalitsuse sotsiaalosakonda, paraku pole ma sealt abi saanud. Mida ma pean sellises olukorras tegema ja kelle poole pöörduma, et see meie perele nii hädavajalik lift saada?