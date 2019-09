Ultima Thule maratonilt saarlastele kolm poodiumikohta

Pinget jagus lõpuni

“Võit ei ole mulle peamine ja rekordaega pole enam mitu aastat üritanud,” ütles Allan-Peeter Jaska . “Naudin rohkem jooksu ennast, aga kui vahel on ka pjedestaalile asja, on ikka lahe. Jooksime kuni 25 km nelja-viiekesi pundis, sealt sai vähe tempot tõstetud ja grupp lagunes. Aga Anti surus kõvasti ja järele ei saanud kuskilt anda. Seega minu jaoks igati hea jooks, kus pinget jagus lõpuni.”

Anti Toplaan sai teise koha kolmandat aastat järjest. “Iga aastaga läheb üha raskemaks,” tõdes ta, lisades, et mullusega võrreldes oli aeg 7 minutit parem, sest konkurents on läinud tihedamaks. “Meie punt tegi hästi tööd, vedasime kordamööda, kuni Jaska tegi ühe spurdi. Läksin talle järele, aga päris kätte enam ei saanud. Pigem arvasin, et tagant tullakse järele ja seepärast ei saanud võimalust jalga sirgu lasta.”