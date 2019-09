Rahval on ringiga minemistest kõrini

Saaremaa vald võiks organiseerida ka Tolli tänavale parkimist keelavad märgid. Eriti ohtlik on olukord vahetult pärast Tiigi tänavat, kus autod on kortermaja ees enesele koha leidnud. Pärast seda järgneb kurv, kuhu ju seadus tegelikult parkida keelab. Samuti võiks politseiressursse suunata ka Uue tänava parkimiskorra jälgimisele. Suureneva liiklusvoo kasvuga ei tohiks seal mõlemas suunas isegi peatuda. Samuti näeb seal parkimist kurvi juures.

Üldiselt arvan mina, et Kuressaare on liiga väike küla, et siin meeletus koguses teid ühesuunaliseks muuta või muul moel reguleerima hakata. Kui seada liiga palju piiranguid ja tingimusi kohas, kus ei ela isegi 15 000 inimest, siis toob see endaga kaasa pigem negatiivse mõju.

Pigem võiks inimestele meelde tuletada mõistlikku käitumist, mis arvestaks igaühega. Ei pea kõik seaduses punaselt kirjas olema. Kui tänav on kitsas, siis tuleb inimestele meelde tuletada, et liikluses oleme me kõik ja alati saab üks autojuht end koomale tõmmata, et teine auto või kasvõi kergliikleja läbi lasta.

Praegune Tallinna tänava kergliiklustee lahendus on ju väga hea. Milleks on vaja veel kergliiklusteed ülikitsasse Tolli tänavasse? Pigem panustada Aia tänava pikendusse, renoveerimisse, sest see tänav on väga lai, kust saaksid oma teeosa ka autojuhid ja kergliiklejad.

SÕNA SEKKA

Lidia Lõbus: Aia tänav alates Vahtra tänava ristist Kihelkonna mnt poole vajaks ka kõnniteed ja kergliiklusteed.

Gunnar Meister: Ärge parem neid tänavaid ette võtke. Prooviks kõigepealt kesklinnas vee ärajooksud korda saada. Kõik on muidu ilus ja kena, aga kahjuks ei saada hakkama. Piisab, kui panete uued katted ja olemasolevad kõnniteed parandatakse lihtsalt ära.

Sirje Ellermaa FOTO: SH

Sirje Ellermaa: Küsimus on õige ja idee on hea, aga üksikute tänavate n-ö pildile viskamine on odava populaarsuse küsimine. Vajalik oleks näha terviklahendust, et kui üks või teine tänav on ühesuunaline, siis mis suunas ühesuunaline, kas täies pikkuses või osaliselt, ja mis tänavaid pidi siis teises suunas autoga liigelda saab.

Ainar Unus: Ei vaevugi kaasa mõtlema sellise jaburdusega. Millal ükskord avatakse silmad Aia tänava suhtes. Üks liiklustihedamaid ja kiirabi peamine sõidutänav, aga inimeste ja autode koostoime ei toimi mitte kuidagi.

Marite Ringas: Huvitavad mõtted. Just parkimine võiks olla kogu tänava ulatuses ühel pool. Võiks võtta eeskuju nt Barcelonast, kus elamurajoonides parkimine on kuude kaupa ära jagatud: üks kuu pargitakse nt ainult paremal teepoolel ja järgmisel kuul vasakul teepoolel. Niimoodi vahelduvalt oleks õiglane.

Anton Teras FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Anton Teras: Olen seda meelt, et peaks püüdma vaadata linnaliiklust tervikuna ja siis kaaluma etapiviisilisi elluviimisi. Minu kogemus jalgratturina on, et alustuseks tuleks kaardistada jalgratastega tihedalt kasutatavad tänavad. Need on leitavad jalgrattaparklate järgi – koolid ja ka mõned asutused. Siis minna sammhaaval edasi. Eesmärgiks on ju parem ja ohutum liikumine kõigile, mitte rattateede värvimine tänavatele.

Ulvi Tiits: Ma teeks ettepaneku esimese asjana Talve ja Aia tänavale jalg- ja jalgrattateede rajamiseks ja siis otsustaks teiste tänavate osas.

Liina Vaima: Enne, kui panna kõik tänavad kinni või teha ühesuunaliseks, on vaja korralikke ümbersõite. Siis pange kesklinn kinni. Mitte nii, et heal juhul on võimalik nikerdada mööda ühesuunalisi tänavaid Tuulte Roosi, aga tagasi ei saa sealt enam kunagi.

Allikas: FB.com/Saaremaavald