MÄLESTAME ⟩ Hüvasti, relvavend Nalmond Meri

Nalmond on pälvinud Kaitseliidu teenetemedali II ja III klassi, Kaitseliidu Saaremaa maleva rinnamärgi, Saaremaa maleva aasta kaitseliitlase tiitli ning mitmeid tänukirju ja mitteavalikke tunnustusi.

Tead, Sina, va Suureks Saarlaseks saanud mees – Sinu pikale teele minek jätab paraja tühimiku meie paljudesse tegemistesse, kuid lubame Sinu tegude vääriliselt edasi panustada. Aitäh, et lasid meil kasvada koos Sinuga. Aitäh, et halveneva tervise kiuste panustasid viimastel kuudel ohtrasti suurõppuse Kevadtorm 2024 ettevalmistustesse ning regiooni kaitsevõime tõstmisse. Aitäh, et nüüdseks meie kogukonna üle sealt kõrgemalt vaatad.