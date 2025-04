Liina Karrofeldt RMK õpetab lapsi loodust kasutama vastutustundlikult

Saaremaal viib loodusõppeprogramme läbi Loonal asuv Vilsandi rahvuspargi külastuskeskus. Lasteaia- ja koolilastele pakume näiteks programme "Pärandkultuur metsas ja kodus", "Õpime metsapuid tundma", "Rõõmuga rappa", "Läänemeri elukeskkonnana", "Rannikust metsani", "Tuli metsas" jt. Need kõik on praegu saadaval tasuta.

Võib ju küsida, miks on RMK huvi organisatsioonina loodusharidusega tegeleda, miks on teadlikkuse tõstmine üks meie prioriteete?

Üks olulisemaid põhjusi on rohkem kui kolm miljonit külastuskorda aastas riigimetsa ja kaitsealadele. See on päris suur arv ja ka päris suur koormus loodusele, kui külastaja ümbritsevast ei hooli. See panebki meid vajaduse ette kasvatada vastutustundlikku looduskasutajat. Teine ja mitte vähem oluline põhjus on kliimamuutused ja vajadus pöörata pilk taastuvate loodusvarade säästliku majandamise, keskkonnahoidlikumate valikute ja tarbimisharjumuste kujundamise poole.