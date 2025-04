Olavi Antons Ilusad tissid ehk Muhu Pagarid pole midagi valesti teinud

Valvefeministide üleskistud tissikontsude skandaalist kirjutama hakates oleksin ma äärepealt eksinud väga libedale teele. Sest korraks ma kaalusin oma oletuste kinnitamiseks küsida paari tuttava naisterahva käest, kas ja kui oluline on nende jaoks, et nende rinnad oleksid ilusad.

Iseenesest on mul selliseid naistuttavaid küll, kes sellise küsimuse peale ära ei minestaks ja nende hulgas isegi mõned sellised, kes seda külgelöömise või ahistamisena ei võtaks (kummana just, sõltub ju hetketujust). Õnneks sain ma kohe aru, et sellist küsimust ei ole võimalik küsida sellisel viisil, et sellega mingit jama ei kaasneks.