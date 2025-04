MUHU UUDISSED Liiva laksub laste laulust

Aga riede aage ennassid Liiva kuolimajase. Õhta kuiest kuuleb kuolimaja saalis uhked linnulaulu. Või neh, nie oo tükkis Muhu ja Ida-Suaremua laulumaiad laululapsed, kis sial lõõritama kukkuvad. Pidavad äe oma igakevadise lauluvõistluse. Ja kaup oo nõuke, et kuiest akkavad pissiksed pihta. Sõuksed kuni seitsmavuastased ja kui nende kokkuvõtted oo ää tehtud ja auinnad välja jägatud, siis laulvad omakorda nõuksed lapsed, kis oo kahessa kuni kuustestn vuastad vanad. Neh, nie pissiksed tuiud tüdivad muedu äkist äe. Nõnna et õhta tuleb pitk. Aga kuulamist ja vuatamist oo küll ning viel. Uhke asi oo kohe kindla piale. Ja kole õiged aegu kua nõuke vali kontsert. Liiva küla oo selle nädali küla. Nõnna et ikka nädali küla auks!