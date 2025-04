KAASTUNNE LÄHEDASTELE Lahkus kaubandusveteran Valdek Kraus

Tehnikumist ja kõrgkoolist saadud teadmisi rakendas ta oskuslikult kodusaarel. Samas on Kraus toonitanud, et nii mõnelgi korral kasutas ta oma eesmärkide saavutamiseks kavalust.

2014. aasta märtsis rõhutas Valdek Kraus Kadi raadio "Kohvilaua" saates, et elu on talle pakkunud palju võimalusi eneseteostuseks. "Tähtis on olla loominguline, et nutikalt asju ajada," ütles Kraus.