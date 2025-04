MUHU UUDISSED Hapurokale!

Ja leivakünade juurest oo kole paslik minna meite selle nädali küla juure. Mineva nädali ma sii kangest üidsi, et muhulased oo oma külanimedega irmus tärmiinis. Selle nädali küla oo mudud nõukse jutu vastaline. Sest kui papri pial oo küla nimeks Levalõpme, siis muhulased ikka vägisi ütlevad nõnna kut muiste – Levalõpma. Ja levaga oo sellel külal pistmist küll ning viel. Just Levalõpmalt oo päralt sie jutt, et loosiaegas üks mies küsin ühe Levalõpma mehe kääst, et oled sa noorikuga ikka ühtes leibas. Ja vastus tuln, et põle. Et noorik süöb kahekümnekopikalist ja ma süö kuieteistme kopikalist leiba. Neh, põle ju siis ühtes leibas, ehkkid magan kut poaerrahvas ikka, ühe oete pial.