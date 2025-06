Juhtkiri Silmale ilus vaadata

Paraku on vähemalt osa sellistest taimedest ohtlikud võõrliigid, mis loodusesse sattudes seal usinasti levima hakkavad ja omamaised taimed välja tõrjuvad. Ellu jääb ju see, kes tugevam.

Kunagisest koduaedades populaarsest pargitatrast on saanud tõeline nuhtlus, mille hävitamiseks tuleb näha kurja vaeva. Seda enam paneb imestama see, kui selle kolooniad vohavad sellistes paikades, kus neid kindlasti ei ootaks. Üks selline koht asub pargis, mis peaks olema Kuressaare au ja uhkus, linnusesse viiva tee ääres vallikraavi kaldal.

Saaremaa Halduse kinnitusel on sealse pargitatarde kolooniaga juba aastaid võitlust peetud. Paraku pole see võitlus osutunud kuigi edukaks.

Keskkonnaametil on aiapidajaile lihtsad soovitused: ära too oma aeda keelatud võõrliike! Mõtle hoolega, mida ja kust oma aeda tood. Samuti tuleb keelatud võõrliigid oma aiast ise hävitada. Kindlasti ei tohiks oma aiajäätmeid loodusesse viia, vaid need nõuetekohaselt kompostida. Mis kasvab sinu aias, hoia oma aias!