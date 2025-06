Kaunis kuldking puisniitudel Kas taastamistööd ohustavad või toetavad haruldast orhideed?

Just praegu õitseb Eesti poolvarjulistes metsades ja puisniitudel meie üks pilkupüüdvamaid haruldusi – kaunis kuldking. Tema kollane "king" ja selle tumevioletsed "paelad" muudavad ta loodushuviliste seas hinnatud vaatlusobjektiks. Kuldkingale suurimaks ohuks on elupaikade kadu ning seetõttu on ta paljudes Euroopa riikides väljasuremise äärel – näiteks Inglismaal on säilinud vaid üks looduslik populatsioon.