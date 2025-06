Juhtkiri Pole raha – nälg majas?

Kuna hinnaralli taltumise märke ei näita, pole ime, et aina rohkem on inimesi, kes poest ostavad üksnes kampaaniahinnaga tooteid. Aina enam leidub ka neid, kelle jaoks on isegi kampaaniahinnad liiga kõrged. Ning kes valivad oma toidupoolise kastidest-korvidest, kuhu on laotud selline kaup, mille "parim enne" kuupäev on juba möödas.