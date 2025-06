VASTULAUSE Muhu aare leiti ühise otsingu käigus

"Soovin avaldada rahulolematust artiklis kirjeldatud asjaolude suhtes. Ma ei tea, kas teie toimetus sai intervjuu ajal asjadest valesti aru või on kuidagi meelega nii kirjutatud. Artiklis oli aarde leidjaks nimetatud Jegor Klimov koos abilistega. Parandan väite ning ütlen järgmist: leidjaks/avastajaks on siiski kogu Detectelite Estonia meeskond ehk siis avastus toimus ühise otsingu käigus. Meil ei ole juhte ega abilisi, kõik meeskonnaliikmed on võrdsed. Ja meeskond ei leidnud mitte ainult aaret ennast, vaid ka asulakoha, mis on isegi tähtsam ja suurem leid, kui aare ise. Detectelite Estonia meeskonna koosseis: Jegor Klimov, Andres Keske, Kaido Keske, Heiko Vaalundi, Jaanus Naaber, Egert Klaas ja Indrek Johanson. Ja igal meeskonnaliikmel on ka varasem kogemus nii arheoloogilistel välitöödel kui ka üksikindiviidina märkimisväärsete leidude avastamise ja üleandmise protsessiga.