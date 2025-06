Juhtkiri Tõde, vale ja võlg

Tänase loo "kangelane" on tegutsenud erinevate petuskeemidega, kaasates lähedasi ning esitledes end võõra nime all eduka ettevõtjana. Tegelikult muutus võõras raha "pereäri" igapäevaseks käibevahendiks.

Juhtumite põhjal joonistub välja muster: laenuvõtja survestab, manipuleerib, kasutab ära lähedaste head tahet ja vajadust uskuda, et "varsti saab kõik korda". Samal ajal reageerib õigussüsteem passiivselt, viidates, et kui raha on vabatahtlikult ära antud, pole lootustki õiglust leida.

Tuleb ausalt tunnistada, et selliste, nii võõramaiste kui ka omamaiste kelmidega tegelemisel on Eesti õigusorganid täna täiesti hambutud. Ainus, mis aitab, on avalik tähelepanu ja info liikumine, et järgmine võimalik ohver oskaks end hoida.