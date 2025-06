Merilin Piipuu Tee 21. sajandi raamatukoguni

Üle terve Eesti on kokku pea 900 raamatukogu, mis teeb raamatukogudest kõige ulatuslikuma avaliku teenuse võrgustiku. Ükski teine asutus ei too riiki ja kultuuri Eesti elanikule niivõrd lähedale. Raamatukogude teenuseid kasutas 2024. aastal 701 000 lugejat, kes tegid aastas ligi 12 miljonit laenutust. See on hea meeldetuletus, kuivõrd olulised ja laia haardega raamatukogud tegelikult on.

Hea raamatukogu on enamat kui lihtsalt raamatute laenutamise koht. See on inspireeriv keskkond ja kogukonnakeskus, mis kutsub inimesi lisaks lugemisele aega veetma, kaugtööd tegema, õppima, muusikat looma, õmblema ja paljut muud. Eestis on juba praegu väga inspireerivaid raamatukogusid. Raamatukogu põhiolemus ongi olla kõigile avatud, ilma tasu küsimata – raamatukogu kasutamine peab olema mugav, kutsuv ja lihtne.

Eesti raamatukoguhoidjate ühingu esimees Tuuliki Tõiste sõnas eelmisel kevadel ERR-i portaalis raamatukogude rolli mõtestades, et raamatukogud on demokraatia aluseks. Tänased maailma parimad raamatukogud on imelised avalikud ja kõigile tasuta ruumid, kus saab lisaks raamatute lugemisele näiteks mägironida, kokanduskirjaoskust arendada, telesaadet lavastada või kaameraid laenutada ja VR-stuudiot kasutada. Raamatukogu pakub lisaks raamatute laenutamisele veel väga palju võimalusi, et olla kogukonna ja tulevaste põlvede jaoks edaspidigi kutsuv ja oma.