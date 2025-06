Juhtkiri Kuidas töö, nõnda palk

Gümnaasiumihariduse kasuks otsustanud noorel saab kooli lõpetamisega läbi üks oluline etapp elust. Enamikul on juba seda teed alustades selge, et lihtne ei saa see olema. Kes soovib lõputunnistusele häid hindeid saada, peab selle nimel enamasti ka vaeva nägema.

Noore jaoks, kel pea lõikab ning kes on harjunud õppima ja tegema seda hästi, ei pruugi töö suurepäraste hinnete nimel väga suur pingutus olla. Ilmselt on aga igaühe jaoks mingi õppeaine, mis tundub teistega võrreldes keerulisem.

Aastad ei ole vennad ja nii on ka medali pälvinud abiturientide arv igal aastal erinev – kord on neid rohkem, kord vähem. Kindel on aga üks: kõik need noored on oma kulla või hõbeda välja teeninud. Tuult tiibadesse!