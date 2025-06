Edgar Kaskla Los Angeleses pole asi nii hull, kui meediast paistab

"Kummaline tundub lahkuda Los Angelesest just sel ajal, kui inimesed tänaval protesteerivad ning Donald Trump on kohale kutsunud tuhandeid sõjaväelasi selleks, et korda luua. Kui rahvusvahelist meediat jälgida, tundub olukord LA-s üsnagi pöörane, aga ise seal viibides võib kinnitada, et igapäevane elu jätkub ja meeleavaldused toimuvad vaid teatud kohtades ja piiratud aladel," kirjutab Sõrve juurtega Edgar Kaskla, California ülikooli politoloogiaosakonna õppejõud.