Suvekuulutajad Linnupoegade siuts ja traktorniiduk teepervedel

"Ma ei mäleta, kui mitu korda olen pidanud kirjutama-rääkima teepervede ja kraavide niitmise mõttetusest. Vähe sellest, et see on mõttetu tegevus, on see ka kuritegelik, vähemalt seaduse rikkumine," kirjutab orhideeuurija ja kirjamees Tarmo Pikner.