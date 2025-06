MUHU UUDISSED Terit, sui ja juanid!

Ja kahekümne esimese õhta oo nõuke kange asi, et ep oska ete valitsedagid, et kussa lähed ja missa tied. Kellu seitsmest oo Hellamoal lauluväljakul 5 Miinust ja Puuluup ja Liiva turu noti all Ajujuoga. Ja üle selle pietse leedutuld Nõmmkülas, mis oo selle nädali küla just. Juu igaüks piab isioma piaga nüid välja nuputama, et kus ta paramini sobib selle õhta.