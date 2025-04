Juhtkiri Mida turist tahab?

Kindlasti on aeg hakata mitte alles aegapidi mõtlema ja tasapisi tegutsema, vaid mõlemat tuleks teha kiiresti, et ajaga sammu pidada. See kehtib ka Kuressaare kohta. Meie vanalinn on küll väike ja armas, aga selleks, et külaline tahaks siia tulla korduvalt, peaks see linn pakkuma talle ka midagi uut.