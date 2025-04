JUHTKIRI Puuküürnikud Sööbik ja Pisik

Samas tähendab see, et pea kolmveerand lastest jõudis hambaarsti juurde, ka seda, et üle veerandi sinna ei jõudnud. Olgugi et lastele on hambaravi tasuta – kuni 19-aastaste hambaravi eest maksab haigekassa.

Saaremaal käivad kooliõpilased hambaarsti juures kontrollis klassikaupa. See, kas laps peab sinna minema või mitte, on aga tema vanema otsustada. Paraku leidub neid vanemaid, kes leiavad, et tema laps ei pea kontrolli minema. Osa neist põhjendab oma otsust sellega, et lapsel on oma hambaarst. Väga hästi, kui on. Kontrollimine ei ole aga kunagi liiast.