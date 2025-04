Laidre kirjutab selles raamatus hea surma käsitlusest, mis saabuvat siis, kui inimene on selleks päriselt valmis. Ja et seda olla, tuleb teadlikult tegutseda. "Keskajal ei oodanud surma palge ees seisev inimene oma lõpu saabumist passiivselt. Selleks õigesti valmistudes said nii surija kui ka ümberolijad asjade kulgu mõjutada, et ees ootaks hea surm," kirjutab Laidre.