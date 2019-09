Ahjutarvikute tootja rajab Saare Leiva kõrvale uue tööstushoone

Alles pool aastat tagasi kirjutas Saarte Hääl, et Saare Leiva kõrvale kerkib vägev lao- ja ärikeskus. Üsna pea pärast seda läks seal ehitamiseks. Nüüd on aga ehitus lahti läinud ka teisel pool leivatehast – seal on omakorda kopa maasse löönud seni Talve tänaval tegutsenud plekist küttekollete- ja katusetarvikute tootja Põlmer OÜ.

Põhjuseid selleks on mitmeid. Senisel pinnal, kus on tegutsetud pikki aastaid, tuli teatav piir ette ning tootmist hüppeliselt kasvatada polnud samas kohas enam võimalik. Samas seisis ettevõttel tühi kinnistu Selveri-tagusel Kalevi tänaval, kuhu ka juurdepääs on kahtlemata parem kui Talve tänaval.

Kivisse raiutud otsuseid pole

Põlmeri juhataja Mihkel Kanguri sõnul alustasid nad uues kohas ehitusega läinud kuul ning juba järgmise kuu lõpuks peaks majakarp valmis olema. Pinda on uues tootmishoones 520 m² ehk piisavalt rohkem võrreldes praeguse pinnaga. "Ruumilahendus on praeguses kohas selline, mis meile tegelikult hästi ei sobi. Ja selge see, et uus hoone on suurem ka," kinnitas Kangur.

Põhjus, mis sundis Põlmerit Kalevi tänavale uut hoonet ehitama, on Kanguri sõnul paljuski ka selles, et Kalevi tänava piirkond on aktiivselt arenemas. "Sinna tuleb ju ka tohutult suur, 8000-ruutmeetrine ärikeskus ja minu teada on sinnakanti veel ehitustegevust lisandumas," kõneles ahjutarvikute tootja. "Tundub, et ehitussektor on koondumas tulevikus ühte kohta kokku."

Praegustes ruumides pole meil võimalik käivet rohkem kasvatada – me lihtsalt ei mahu enam ära.”

Millal täpsemalt tööstuse kolimiseks läheb, päevapealt paigas veel ei ole. "Mul ses osas kivisse raiutud otsuseid pole," nentis Kangur. "Kindel otsus on aga see, et valmis me selle tootmishoone teeme, karp saab valmis oktoobri lõpuks ja siis algavad kohe ka sisetööd."

Ettevõttel endal läheb kenasti. "Aga veidike ongi meil olnud viimasel ajal nagu vastu seina jooksmine, sest praegustes ruumides pole meil võimalik käivet rohkem kasvatada – me lihtsalt ei mahu enam ära," selgitas tööstuse juht. "Natuke nullseis on ja seepärast oligi tarvis konkreetne otsus vastu võtta ning hakata ehitama."

On ideid ja on ka turgu

Uus tootmishoone toob endaga tõenäoliselt vajaduse ka töötajaid juurde palgata. Praegu on ettevõttel töötajaid seitse. Rohkem rahvast ettevõtte juhi sõnul praegu tööle lihtsalt ei mahu, seda juba ka puht füüsiliselt, kuna rendipinnal on kitsas. "Ideid on ja ma näen, et turgu on meil ka. Seega tahame muidugi kasvada!" kinnitas Mihkel Kangur.

Põlmer on Eesti kapitalil 1993. aastast tegutsev perefirma, mis on spetsialiseerunud plekist toodete valmistamisele. Firma valmistab põhiliselt lisadetaile küttekolletele ning müüb oma tooteid ehitusmaterjalide kaupluste kaudu nii Eestis kui ka lähiriikides.