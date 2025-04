„Liini rekonstrueerimine on tingitud sellest, et olemasoleva juhtme 40 aastane elukaar on täis ja juhtme ristlõige (AS-70) ei taga maksimaalse tootmise ajal nõuetekohast pingetaset erinevates piirtalitlustes,” ütles Elektrilevi juhatuse liige Ardi Ratassepp. “Anname endast parima, et tööd võimalikult vähe kohalikke elanikke ja ettevõtteid segaks. Tulemuseks saame aga uue ja kaua kestva tugeva piirkondliku elektriühenduse.”