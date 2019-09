Detektor piiksus

Otsimisrühma juhtinud arheoloogiadoktor Marika Mägi ütles Saarte Häälele, et Eesti arheoloogias on kuld haruldane ning nii massiivset kuldeset, pealegi nii peene töötluse ja ideoloogilise tähendusega, pole kunagi varem leitud.

Tõenäoliselt pretendeerib see rahalises mõttes üldse kõige väärtuslikuma leiu tiitlile Eestis. Kuid ka oma arheoloogilise tähenduse poolest on nii võru kui ka kogu leiukooslus Mägi sõnul väga oluline ning esitab varasemast hoopis erineva pildi meie ajaarvamise esimestest sajanditest Eestis.

Ta selgitas, et leiud toetavad teooriat Lääne- ja Loode-Eesti kuulumisest Läänemere ja Skandinaavia ühtsesse kultuuriruumi. Samal ajal, kui sise-Eesti lävis rohkem balti hõimude ja tänastel Vene aladel elanud rahvastega. Samuti kummutab see arvamise, et meie aja esimestel sajanditel kontaktid Skandinaaviaga peaaegu puudusid.

MUISTSE KULLA MAAGIA: Marika Mägi tunnistab, et kuldehet oli käest väga raske ära anda. Nii tugev on selles väärismetallis peituv seletamatu vägi.

Vajab veel uurimist

Muinsuskaitseameti arheoloogiapärandi valdkonna juht Ulla Kadakas kinnitas, et leiukoht väärib kindlasti põhjalikumaid uuringuid, et selgitada, mis muistisega tegemist on ja kas selle läheduses on ka elupaik.

Koha edasine uurimine näitab Kadaka sõnul, kas ja kuivõrd on avastatud muistis säilinud, et tunnistada see arheoloogiamälestiseks.

Mägi nentis, et kõnealune leiupaik on Viltina ja Lepna kõrval tema karjääri olulisemaid, kui mitte kõige tähtsam. Ja kuldvõru kahtlemata kõige väärtuslikum.

Leiukollektsioon saab koha Saaremaa muuseumi kogudes. Kuldvõru on muuseumile juba üle antud, ülejäänud leiud on praegu Tallinna Ülikoolis konserveerimisel.

Sõled, naastud, sulanud hõbe

Propellerikujulised naastud. FOTO: Marika Mägi

Leiud saadi veidi enam kui kümnemeetrise läbimõõduga alalt, kus miski ei viidanud võimalikule kalmekohale – polnud ei luid ega kive, samuti mitte sütt, kuigi osa asju oli põlenud. Üldlevinud komme on aga olnud põletada asju ka ohverdamise korral. Terve hulk sulanud hõbedatükikesi viitas, et nii oli tehtud ka sel juhul.

Kuldvõru lähiümbrusest leiti hõbeplateeringuga vöönaaste, mis pärinevad samast ajastust ning n-ö aristokraatlikest mõõgavöödest. Mõnedel juhtudel, nt Skedemosses, on taolisi võrusid ja luksusvöösid leitud koos ka Skandinaavias. Sellised vööd on saadud ka mõnedest Taani suurtest relvaohverdusleidudest, näiteks Nydamist või Ejsbølist, kus neid seostatakse lahingu kaotanud sõjaväe juhtidega. Taani relvaohverduste kohta arvatakse nimelt, et kui maad ründasid vaenuväed ja neist jagu saadi, ohverdati äravõidetud sõdalaste varustus sohu. On ka arvatud, et 300. aasta ümbruse ohverdustest teada olevad sõjaväed võisid pärineda kas Ida-Rootsist või Edela-Soomest. Saaremaa leiu põhjal võib seega oletada, et ehk oli neis sõjavägedes ka Saaremaalt pärit pealikke?

Kuidas sellised Skandinaavia kuningate ja vürstide staatusesümbolid Saaremaa ohverdamiskohta said, on tegelikult muidugi saladus. Me ei tea ju, kas ka siinmail võis olla kombeks äravõidetud vaenlase esemeid oma jumalatele ohverdada. Päris võimatu see pole, eriti arvestades mõne aasta tagust leidu Virumaalt Kohtlast, kus samuti oli sohu ohverdatud suur hulk relvi, tööriistu ja muid esemeid. Halvasti säilinud rauakatkeid, millest osa noad, osa võib-olla nooleotsad, oli ka Saaremaa leius.

Saaremaa ohverduskoha puhul torkab aga eriti silma, et lisaks eespool kirjeldatud Skandinaavia-pärastele esemetele tulid samast kohast välja neljateistkümne ambsõle katked, neist üheksa hõbedast või hõbeplateeringuga, vähemalt kahel juhul ka kuldplateeringuga kaunistatud. Kõik sõled olid kohalikud luksusesemed ja sellisena juba iseenesest Eesti arheoloogias erakordsed. Skandinaavias selliseid ei leidu. Selliseid sõlgi kandsid nii mehed kui ka naised – seega pole võimatu, et osa neist kuulus samale isikule või suguvõsale, kellele käevõru ja mõõgavöögi. Kui oletada, et ohverdatud polnud mitte võidetud vaenlase asju, vaid omaenda asju, võiks selline Skandinaavia-kohalik sümbioos osutada ehk ülikusuguvõsade omavahelistele liitlassuhetele.

Nagu näha, küsimusi on siin rohkem kui vastuseid, kuid seda põnevam.

Marika Mägi