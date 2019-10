Kesklinnas vohab kiiruseületamine

Tõestamaks, et autod sõidavad läbi kesklinna liiga kiiresti, korraldas Saarte Hääl eksperimendi. Kolm korda eilse päeva jooksul sõitis ajakirjanik viie minuti kaupa jalgrattal 10 km/h piiranguga alas edasi-tagasi kiirusega ca 11–12 km tunnis. Selgus, et kõik autod sõitsid kiirust ületades temast mööda.

Kiirusepiirang peaks teenima eesmärki, et jalakäijad ja autojuhid jagavad linnaruumi. Õnneks on praegusel aastaajal autosid linnas üsna vähe ning jalakäijad saavad suvalistes kohtades tõesti üsna ohutult üle tee liikuda. Samas oli eile loetud minutite ajal linnapildis nii mõnigi vahejuhtum, kus jalakäija astus suvaliselt sõiduteele ning lubatud kiirust ületanud autojuht päästis olukorra äkkpidurdusega või jõudis jalutaja mõttelisele kõnniteeosale tagasi hüpata.

Politsei Kuressaare piirkonnavanem Meelis Juhandi ütles, et neile pole liiklusohtlikest olukordadest peatänaval keegi teada andnud. Juhandi selgitas, et kiirusepiirang tagab ühel teel liiklemise võimaluse jalakäijatele ja autodele. Eesõigus on autol. Juhandi usub, et kitsaskohad saavad koostöös vallaga lahendatud.

Leedevälja autokooli õpetaja Aivar Liiva sõnul ei tohiks 10 km tunnis sõitmine probleem olla. Esimese käiguga on tema sõnul võimalik liikuda 7 km/h. "Kesklinnas esimene ots (Torni tänavalt – toim) kuni ristmikuni (Raekoja – toim) läheb allamäge, seal võib üldse käigu välja võtta," selgitas ta. Autojuhid peavad ka märke jälgima ja teadma, et teel liiguvad inimesed.

Taavo Tenno autokoolis õpetav Priit Kald tõdes, et sellise sõidukiiruse hoidmine on võimalik, kuid ilmselgelt autojuhtidele üle jõu käiv. "Minu nägemus on see, et pange see (kesklinn – toim) kinni," pakkus Kald lahenduse. Tema sõnul ei ole vaja 10 km/h linnast läbivenivat autodevoori, sellega ei võida keegi mitte midagi.